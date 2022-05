Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 23 Uhr, haben laut Polizeibericht vom Dienstag Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus am Stadion in Bad Dürkheim einzubrechen. Den Spuren zufolge wollten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Eingangstür aufhebeln, scheiterten jedoch und gelangten deshalb nicht ins Gebäudeinnere. Dennoch richteten sie einen Sachschaden von 200 Euro an. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.