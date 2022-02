Einbruchsversuch in ein Weingut: Laut Polizei versuchten Einbrecher im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 17 Uhr, in ein Weingut in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg einzubrechen.

Vor Ort stellten die Eigentümer fest, dass unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten, im Bereich der dortigen Gaststätte einen Fensterrahmen auszubohren. Ins Gebäudeinnere konnten die Täter laut Polizeibericht jedoch nicht eindringen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 800 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um mögliche Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de