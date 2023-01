Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, sind Unbekannte laut Polizei in einen Bürocontainer in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim eingebrochen, der zurzeit als Corona-Testcenter genutzt wird. Die Täter hebelten mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Eingangstür auf und entwendeten einen Laptop, Bargeld, zwei Mobiltelefone und zwölf digitale Eieruhren. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.