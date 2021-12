Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, sind nach Angaben der Polizei in der Bruchstraße in Bad Dürkheim Unbekannte in die Lagerhalle einer Firma eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Seitentür Zugang und stahlen Elektrogeräte, Messinstrumente, Ausrüstungs- und Verbrauchsmaterial in hoher Stückzahl. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Einbrecher zum Abtransport des umfangreichen Diebesguts einen Lieferwagen benutzten. Die Schadenshöhe könne derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum im Bereich der Bruchstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, möge sich unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.