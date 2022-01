Erneut haben sich Einbrecher Zugang zu einem Gartengrundstück zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand verschafft und Werkzeug gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, meldete der Grundstückseigentümer

einen erneuten Einbruch in sein Gartengrundstück. Die Tatzeit war bereits in der ersten Januarwoche zwischen dem 5. Januar, etwa 12 Uhr, und dem 6. Januar, 10 Uhr. Hierbei verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu dem Grundstück zwischen Freinsheim, In den Breitwiesen, und der Goethestraße in Weisenheim am Sand, indem sie den Zaun aufschnitten. Laut Polizei wurde eine Gasflasche mit Heizaufsatz, verschiedene Werkzeuge und ein Akku-Handschleifer entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 EUR. Nach Auskunft der Polizei waren Einbrecher bereits im vergangenen Spätsommer, Mitte September, dort eingebrochen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.