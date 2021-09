In zwei benachbarte Häuser in Weisenheim am Sand wurde am frühen Mittwochmorgen zwischen 3.30 und 4 Uhr eingebrochen. Laut Polizei benutzten die unbekannten Täter beim Einstieg in eines der Häuser „Am Herrberg“ eine Leiter, die sie vorher aus der Garage des Anwesens geholt hatten. Sie demontierten zuerst ein Fliegengitter und hebelten dann das Fenster auf. In dem Haus durchwühlten sie mehrere Zimmer. Eine Bewohnerin hatte zwar Geräusche gehört, war danach aber wieder eingeschlafen. Nach Angaben der Polizei wurden hochwertiger Schmuck sowie Bargeld entwendet. Bei der Tatortaufnahme entdeckten die Polizeibeamten, dass am Nachbaranwesen ein Kellerfenster aufgehebelt wurde. Im Keller wurden mehrere Schränke durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Da der Zugang zu den Wohnräumen durch eine stabile Tür gesichert ist, konnten die Täter nicht weiter ins Haus vordringen.