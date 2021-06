Beute im Gesamtwert von rund 3700 Euro haben Unbekannte laut Polizei bei zwei Einbrüchen im Kiebitzweg in Erpolzheim gemacht. Im Zeitraum von 29. Mai bis 9. Juni brachen sie das Schloss eines Geräteschuppens auf und stahlen einen Freischneider und einen Stromerzeuger für zusammen rund 2700 Euro. Zwischen 4. und 9. Juni stiegen Einbrecher in eine Scheune ein und nahmen zwei Äxte, 200 Kilogramm Spanndraht, Verlängerungskabel, zwei Starkstromkabel, eine Werkzeugkiste und einen massiven Wagenheber im Gesamtwert von rund 1000 Euro mit. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.