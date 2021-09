Die Polizei ermittelt wegen zweier Einbrüche, bei denen die Täter Schmuck und Bargeld gestohlen haben. In einem Fall war der Bewohner zu Hause und bemerkte nichts von der Tat.

Bei dem Mann waren die Einbrecher am Montag zwischen 0.30 und 8.30 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus in der Freinsheimer Bahnhofstraße gelangt. Sie durchwühlten die Zimmer im Erdgeschoss und stahlen nach bisherigem Ermittlungsstand einen höheren Bargeldbetrag. Außerdem entstand am Fenster ein Schaden von 200 Euro.

Zeugen gesucht

In Erpolzheim sind Unbekannte bereits zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße eingestiegen. Dafür entfernten sie ein Fliegengitter an einem offenen Fenster des Wintergartens. Danach durchwühlten sie die Räume und ließen Schmuck und Bargeld mitgehen. Die Schmuckschatulle fanden die Polizisten unweit des Anwesens.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass gekippte oder geöffnete Fenster mit Fliegengittern für Einbrecher eine leichte Tatgelegenheit bieten. Nützliche Tipps zum Einbruchschutz gibt es bei der Polizei online.