Unbekannte sind laut Polizei zwischen Freitag und Rosenmontag in ein Gelände in der Salinenstraße eingedrungen, wo sie zunächst das Heckfenster eines dort abgestellten Autos einschlugen und aus diesem eine Kabelschere entwendeten. Anschließend verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem angrenzenden Lagerraum, aus dem sie eine größere Menge Kupferkabel von mehreren Kabelrollen abrollten und stahlen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Zeugen, die am Wochenende im Bereich Salinenstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, mögen sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.