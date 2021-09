Zwischen Samstag und Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Heckenpfad in Bad Dürkheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie Gemälde, Silberbesteck und ein Fernsehgerät. Das Diebesgut hätten die Täter wohl mit Fahrzeug abtransportiert, mutmaßen die Beamten, die Zeugen suchen. Wer hat im Bereich des Heckenpfads auffällige Personen oder Wagen gesehen hat, möge sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim wenden unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.