Einbrecher haben sich am Wochenende Zugang zu einem Weingut in der Kallstadter Weinstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Einbruch im Zeitraum vom vergangenen Freitagabend, nach 20 Uhr, und Samstagmorgen gegen 8 Uhr.

Wie die Polizei weiter informiert, drangen die Täter in die Lagerhalle und in die Büroräume des Weinguts ein. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.