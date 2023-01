Zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, sind laut Polizei Unbekannte in ein Hotel in der Annabergstraße in Bad Dürkheim eingebrochen. Die Täter drangen über eine Terrassentür, die bereits bei einem vorherigen Einbruch beschädigt wurde, in das Anwesen ein. In den Büroräumen versuchten sie, einen Tresor zu öffnen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.