Am Montag gegen 13.40 Uhr ist der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Speyerer Straße in Ellerstadt gemeldet worden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bislang Unbekannte die rückseitige Terrassentür eingeschlagen hatten und so in das Haus gelangt waren. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke. Das genaue Diebesgut ist laut Polizei noch unbekannt. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.