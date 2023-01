Zwischen dem 22. Dezember, 9 Uhr, und Dienstag, 3. Januar, 9 Uhr, sind nach Angaben der Polizei vom Mittwoch Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Wiesengrund in Erpolzheim eingebrochen. Die Täter hebelten die Balkontür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über ihre Beute liegen noch nicht vor. An der Balkontür entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.