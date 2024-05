In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich laut Polizei am Stadtplatz in Bad Dürkheim ein versuchter Einbruch in ein Jagdgeschäft sowie ein Einbruch in ein Handygeschäft ereignet. Die unbekannten Täter schlugen demnach in beiden Fällen mit einem Gullydeckel ein Schaufenster ein. Im Fall des Handyladens gelangten sie so in das Innere. Entwendet wurde ersten Ermittlungen zufolge jedoch nichts. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de zu melden.