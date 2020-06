Unbekannte haben laut Polizei am Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 7.45 Uhr einen Weinausschankstand und einen Kühlanhänger, die auf dem Grundstück eines Restaurants in der Straße In den Almen abgestellt waren, aufgebrochen. Die Täter stahlen diverse Getränke, Lebensmittel, zwei Laptops sowie ein WLAN-Verstärker. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 1500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.