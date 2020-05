Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte aus Büroräumen in der Bruchstraße Gegenstände und Bargeld entwendet. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangten, konnte laut Polizei noch nicht geklärt werden. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.