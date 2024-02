Nach zwei Einbrüchen im Bobenheimer Weg und in der Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg sucht die Polizei nach Zeugen. In beiden Fällen hatten die Hausbewohner am Samstagabend zwischen 20 Uhr und 23 Uhr bemerkt, dass bislang unbekannte Täter in ihre Wohnhäuser eingebrochen waren. Dabei verschafften sich die Täter Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Ermittlungen bezüglich der entwendeten Gegenstände und der genauen Schadenshöhe dauerten noch an, so die Beamten.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0, oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.