Radfahrern, die von der Philipp-Fauth-Straße in Richtung Rathaus unterwegs sind, steht seit Kurzem ab der Ecke Mannheimer Straße ein Schutzstreifen zur Verfügung.

Hintergrund der Änderung war eine Idee aus der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe Radfahren des Stadtrats. Bislang mussten Radler aus dieser Richtung in der Kurve die Straße überqueren, um auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg zu gelangen, der an der Post vorbei führt. Für diesen wiederum bestand eine Benutzungspflicht. Die Überquerung an dieser Stelle berge ein gewisses Gefahrenpotenzial, erklärt der für das Ordnungsamt zuständige Sachgebietsleiter Florian Moritz. Zudem sei der Geh- und Radweg für eine gemeinsame Nutzung sehr eng.

Ein Parkplatz wurde entfernt

Mit der Einrichtung des Schutzstreifens für die Radfahrer, der bis zur Ampel vor der Post führt, war bereits Ende 2021 begonnen worden: Nachdem ein Parkplatz entfernt und nach der provisorischen jetzt die endgültige Markierung aufgebracht wurde, sei die Maßnahme abgeschlossen.

Radfahrer können sich nun entscheiden, ob sie den Schutzstreifen oder in Gegenrichtung die Straße nutzen – oder den gemeinsamen Geh- und Radweg. Dort dürfen sie allerdings laut Moritz maximal Schrittgeschwindigkeit fahren und müssen auf die Fußgänger besondere Rücksicht nehmen. Die Benutzungspflicht entfällt, die entsprechende Beschilderung wurde entfernt.

Bußgeld für Falschparker

Wer auf dem Schutzstreifen parkt, für den kann es teuer werden: Wie Moritz mitteilt, sieht der seit November gültige Bußgeldkatalog dafür eine Strafe von 55 Euro vor. Wird der Verkehr behindert, werden 70 Euro fällig, bei Gefährdung anderer sogar 80 Euro. „Außerdem ist man schnell im Punktebereich“, sagt Moritz.