Von Achim Stein

Bei einer Hitliste der beliebtesten Heiligen würde Sankt Martin wohl ganz oben mit draufstehen: Landauf, landab gehen Kinder am 11. November mit Laternen durch die Straßen, besingen den Reitersmann mit dem großen Herzen, schauen ihm und dem Bettler im Martinsspiel zu. Geboren in Ungarn, groß geworden in Italien, Militärdienst überall in Europa, schließlich Mönch und Bischof in Frankreich: Niemand kann ihn für sich vereinnahmen und gerade deswegen ist er für alle da. Nationalität, Beruf, Besitz – all das spielte für Martin keine Rolle.

Wendepunkt in Worms

Einen bedeutenden Wendepunkt erfuhr sein Leben ganz in unserer Nähe: Bekanntermaßen war Martin ja römischer Soldat – allerdings nicht freiwillig, sondern weil er als Offizierssohn dazu verpflichtet war. Doch nach 25 Jahren Militärdienst hatte er genug und wollte aussteigen. Am Vorabend einer neuerlichen Schlacht trat er in Worms vor den Kaiser, er könne das Ganze nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren, wolle künftig Gott dienen und bitte deshalb um seine Entlassung. Als der Kaiser ihm daraufhin Feigheit vorwarf, machte Martin ihm ein Angebot: Ein letztes Mal wolle er in die Schlacht ziehen – in vorderster Reihe, aber ohne Schwert und Schild, nur mit einem Kreuz! Der Kaiser war einverstanden, doch damit Martin nicht verschwindet, wurde er erst einmal eingesperrt. Wo in Worms heute die Martinskirche steht, soll er die Nacht im Kerker verbracht haben, den sicheren Tod vor Augen. Aber es kam anders: Völlig unerwartet bat der Gegner um Frieden, die Schlacht fiel aus. Martin durfte die Armee verlassen und ein neues Leben beginnen – zuerst als Einsiedler, später als Bischof von Tours.

Auf doppelte Weise beeindruckend

Martins Verhalten fasziniert mich auf doppelte Weise: Ohne Wenn und Aber folgt er seinem Gewissen, auch wenn er dafür beschimpft und eingesperrt wird, es ihn sogar sein Leben zu kosten scheint. Meinem Gewissen und meinen Mitmenschen zuliebe Rückgrat zeigen, zu meinen Überzeugungen stehen, auch wenn ich damit anecke oder sogar Nachteile für mich riskiere: Dafür steht Sankt Martin für mich. Und zum anderen: Mit dem Kreuz in der Hand weiß Martin, dass er selbst im Angesicht des Todes nicht alleine ist. Nicht Tod, Angst und Elend werden das letzte Wort haben, sondern Gott; und aus dieser Zuversicht schöpft er Kraft.

Kein billiges Vertrösten

Freilich: Mit dem Glauben lösen sich meine Probleme nicht in Luft auf und wohl jeder von uns muss in seinem Leben auch dunkle Wege gehen. Aber ich muss sie nicht allein gehen, sondern darf mich festhalten an dem, der größer ist als alle Not der Welt und der mein Leben schlussendlich zu einem guten Ziel führen wird.

Diese Zuversicht möchte kein billiges Vertrösten, sondern ermutigende Kraftquelle sein, mich dem Leben mit all seinen Herausforderungen zu stellen. Gott ist bei mir. Rückgrat zeigen und mit dem Kreuz in der Hand nicht unterkriegen lassen: Ein toller Heiliger – nicht nur für Kinder.