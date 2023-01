Einen tollen Pilz haben die drei Mädchen am keltischen Ringwall bei Bad Dürkheim entdeckt: Er leuchtet farbig am Kiefernholz.

Früh wird es im Winter dunkel und noch etwas früher verschwindet das Tageslicht unter den Waldbäumen. Die Kinder der Umweltgruppe „Baumläufer“ sind schon auf dem Heimweg, als ihnen am alten Stamm einer Kiefer etwas auffällt: Dick und groß sitzt da ein Pilz. Man kann ihn kaum übersehen. Das liegt vor allem an seinem orange-roten Rand, der wirkt fast wie ein Leuchtring!

Zuletzt wird daraus gute Walderde

Von ihm hat er seinen Namen: Er heißt „Rotrandiger Baumschwamm“ oder auch „Rotrandporling“. Das Wort „Porling“ kommt von den Poren an der Unterseite. Das sind winzige Öffnungen. Aus ihnen fallen die Pilzsporen. Die Oberseite ist dagegen eine feste Kruste. Beim Rotrandigen Baumschwamm sieht sie nicht immer gleich aus. Hier ist sie blauschwarz, es gibt aber auch Exemplare, die oben grau, rötlich oder gelblich sind. Manchmal fehlt ihnen sogar der rote Rand.

Einen Stiel hat der Rotrandporling nicht, sondern er sitzt direkt am Holz. Was so farbig leuchtet, ist aber nur der Fruchtkörper. Den eigentlichen Pilz können Luisa, Emilia und Helena nicht sehen: Innen im Holz der alten Kiefer wächst er in feinen Fäden und versorgt sich mit Nährstoffen. Dabei zersetzt er den faulenden Stamm und macht ihn immer lockerer. Zuletzt wird daraus gute Walderde.