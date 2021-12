Hallo Bad Dürkheim!

Schön, dass wir uns kennenlernen! Sicher, wir hatten schon das ein oder andere Mal miteinander zu tun. Seit Jahren bin ich immer mal wieder bei dir zu Gast, habe unter anderem schon so manchen Wanderweg beschritten, Wingert durchstreift oder Wein genossen. Aber so richtig – das muss ich gestehen – kennen wir uns noch nicht. Also stelle ich mich mal vor.

Gestatten: Kathrin Thomas-Buchen mein Name, Kürzel: kth. Seit dieser Woche gehöre ich der Redaktion der Dürkheimer Zeitung an. Ab jetzt greife ich wieder zu Stift und Block, schreibe und bearbeite Texte, „baue“ Zeitungsseiten, versorge unsere Leser online mit Nachrichten – und bekomme es dabei hoffentlich mit vielen interessanten Menschen zu tun. Bad Dürkheim ist meine zweite Redakteursstelle. Nach dem Volontariat hier bei der RHEINPFALZ hat es mich erstmal in die Nordpfalz verschlagen: Fünf Jahre lang habe ich in Rockenhausen für die Donnersberger Rundschau über Land und Leute, Kommunalpolitik und Lokalsport berichtet. Bis ich vor etwa zwei Jahren den Schreib- gegen den Wickeltisch eingetauscht habe – Elternzeit.

Eins ist schon klar: Diese Stadt hat Flair

Jetzt aber geht es zurück an den Schreibtisch. Und ich freue mich wirklich: auf die Kollegen, auf die Arbeit – und natürlich auch vor allen Dingen auf dich, Bad Dürkheim, deine Umgebung, und deine Bewohner! Ich mag es einfach, Pfälzer und Pfalz von immer neuen Seiten kennenzulernen. Als mein Kollege mich Anfang der Woche etwas durch die Innenstadt führte, wurde mir schnell klar, dass es für mich hier noch einiges kennenzulernen gibt. Das muss sich ändern! Eines kann ich aber schon sagen: Du gefällst mir, Bad Dürkheim. Verwinkelte Straßen, liebevoll eingerichtete Restaurants und Cafés, kleine Geschäfte – die Stadt hat Flair. Das mag ich.

Achja, wenn wir miteinander sprechen, wird das Thema bestimmt aufkommen. Ja, ich bin Pfälzerin (in Ludwigshafen geboren, in Frankenthal aufgewachsen und in Grünstadt wohnhaft). Und nein, ich spreche auch nach 35 Jahren nicht wirklich Pfälzisch – schon in der Grundschule bin ich bei dem Versuch, ein Gedicht uff Pälzisch vorzutragen, kläglich gescheitert. Meine Mutter hat Tränen gelacht. Und auch die Nachhilfeversuche meines Rockenhausener Kollegen haben nicht wirklich Früchte getragen. Aber keine Sorge: Ich verstehe es trotzdem! Und, wer weiß, vielleicht klappt es ja hier mit dem Dialekt-Lernen. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.