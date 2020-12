Von Pfarrer Alfred Müller

Die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ist vielleicht die dunkelste Nacht des Jahres. Hochheilige Nacht nennen wir sie. Und wir füllen diese Nacht mit unseren Liedern und Geschichten, mit gutem Essen und Geschenken, mit Kerzenschein und Gemütlichkeit. Doch wir spüren: Die Christnacht ist mehr, als wir Menschen aus ihr machen können. Die Christnacht braucht eine Botschaft, die tiefer ist, als dass wir sie uns selbst sagen könnten.

Es ist Nacht in Betlehem. Nacht, weil der Tag zu Ende ist. Aber auch Nacht im weiteren Sinn: Nacht der Heimatlosigkeit zweier Menschen, Nacht der Obdachlosigkeit, Nacht der Armut.

Von Nächten der Finsternis

Und es ist die Nacht der Schmerzen. Wer immer die Geburt eines Kindes schon einmal erlebt hat, der weiß um die Mühsal, die Anstrengung und Qual. Und es ist sicherlich nicht anders bei Maria, die unter Schmerzen zusammen mit Josef dem göttlichen Kind ins Leben verhilft.

Die Nacht von Betlehem. Legen wir unsere Nächte dazu. Denn auch wir kennen sie, die Finsternis. Da ist die Nacht all derer, die Schweres zu erleiden haben. Krieg und Vertreibung, Hunger und Not, politische Unfreiheit und Gewalt prägen das Leben so vieler Menschen auf unserer Erde, auch in diesen Tagen, auch an Weihnachten. Und dazu dann auch noch diese schreckliche Pandemie, die die ganze Welt im Würgegriff hat.

Und schauen wir auf unsere ureigene Finsternis, die wir erleben. Da gibt es Angst und innere Not, Krankheit und Leid. Da gibt es Einsamkeit und fehlende Anerkennung. Da gibt es Streit und Trennung, Überforderung und Ausgebranntsein. Wie heißt meine Nacht gerade? Wo ist mein ganz persönliches Leben in Dunkelheit getaucht?

Gottes Licht der unbedingten Solidarität

Mitten in die Nacht von Betlehem strahlt ein Licht, das große Kraft hat. Im Buch Jesaja können wir lesen: „Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.“ (Jes 9,1)

Gottes Licht in unserer Nacht. Vielleicht können wir es noch ein wenig mehr fassen. Es ist zunächst das Licht der unbedingten Solidarität. Gott steht an unserer Seite, was immer wir erleben, wie tief unsere Nacht auch sein mag. Keine Nacht, in der wir nicht sicher sein dürfen, dass er sie mit uns aushält, dass er uns stärkt, dass er unsere Einsamkeit teilt.

Und Gottes Licht ist das Licht der Wertschätzung. Wenn Gott selbst Mensch geworden ist, dann ist alles Menschliche und Allzu-Menschliche von Gott wertvoll und würdig gemacht. Kein Mensch mehr, der keine Würde hat. Kein Leben mehr, das wertlos ist. Keine menschliche Sehnsucht mehr, die nicht bei Gott geborgen wäre.

Das Licht des Friedens

Und Gottes Licht ist das Licht des Friedens. Nehmt von diesem Licht, sagt Gott, und bringt es denen, die in Finsternis sind. Bringt es den Benachteiligten, den Ausgebeuteten, den Ausgestoßenen und Einsamen. Nehmt von meinem Licht und entzündet es in euren Häusern und in euren Dörfern und Städten, dass der Respekt voreinander wächst, dass die Liebe euer Herz weit macht und barmherzig.

Wir feiern die hochheilige Nacht, in der Gott selbst auf die Welt kommt, um unsere Nächte hell zu machen. Wenn doch alle Nächte wären wie diese. Wenn doch alle Ängste zerbrechen würden. Wenn doch auch wir liegen würden zwischen freundlichen Tieren und zärtlichen Händen wie dieses Kind. Und über uns der Himmel mit seinem unsäglichen Frieden.

Ihnen allen frohe, lichtreiche Weihnachten.