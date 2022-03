Am Mittwoch gegen 14 Uhr ist nach Polizeiangaben ein 26-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim verletzt worden. Der Mann war mit seinem Audi in nördliche Richtung unterwegs und musste an der Kreuzung zur Hans-Koller-Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein 28-Jähriger kam mit seinem VW Polo von hinten, erkannte das stehende Auto zu spät und fuhr auf den Audi auf. An beiden Wagen entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden.