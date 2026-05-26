Jahrzehntelang machte sich Herta Hartung um das Leben im Ort verdient. Für ihr Engagement wurde sie von der Gemeinde Herxheim am Berg geehrt. Wie die 87-Jährige reagierte.

Sprachlos, aufgeregt und „ganz perplex“ war Herta Hartung, als sie beim Frühlingsempfang der Gemeinde Herxheim am Berg für ihr Engagement im Ort geehrt wurde. „Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe doch nichts Besonderes gemacht, das war doch ganz normal“, sagt die 87-Jährige, die seit 1961 mit dem im vergangenen Jahr verstorbenen, früheren Bürgermeister Heinrich Hartung verheiratet war.

Hartung stammt aus Freinsheim. Dort lernte sie in der Tanzstunde ihren späteren Ehemann kennen. Nach der Heirat 1961 zog sie zu ihrem Mann und den Schwiegereltern in das Haus der Familie in Herxheim am Berg. 1963 wurde ein Sohn, zwei Jahre später eine Tochter geboren. Hartung erzählt, dass sie gern Lehrerin geworden wäre. Doch für ein Studium habe die Familie kein Geld gehabt. Deshalb habe sie nach der Schule den Beruf der Friseurin erlernt.

Ein Glühweinausschank als Start

Trotz Kindern und Beruf sei es ihr in Herxheim zu ruhig gewesen, erzählt Hartung. Also begann sie sich zu engagieren. Ein Glühweinausschank zur Adventszeit im Bürgerhaus war ihr erstes Projekt. Das sei so gut angekommen, dass der Glühweinausschank zu einer jährlichen festen Institution wurde. „Das war toll, viele haben geholfen“, erinnert sich Hartung, die auch mit 87 Jahren noch lebhaft und voller Energie ist. Den Erlös des Ausschankes habe man immer für Anschaffungen für das Dorf gespendet.

„Haschd du Nerve“, habe ihr Mann gesagt, als sie ihm von ihrem nächsten Vorhaben erzählte – nämlich, einen bunten Abend anlässlich der Fasnacht zu organisieren. Solche Reaktionen habe die 87-Jährige aus ihrer Kindheit gekannt. Als Kind habe sie unbedingt Theater spielen wollen, die Reaktion ihres Vaters: „Du hast Ideen.“ Auch der bunte Abend wurde ein Erfolg. 20 Jahre lang organisierte sie im Anschluss Veranstaltungen zu Fasnacht; jedes Jahr dachte sie sich etwas Neues aus. Viele hätten ihr dabei geholfen, erzählt sie. „Man muss den Leuten etwas bieten“, findet Hartung. Die Leute wiederum zeigten sich dankbar dafür, dass im Dorf endlich etwas los war.

Immer in Aktion

Hartung organisierte auch die Teilnahme von Herxheim am Berg beim Weinfestumzug in Neustadt, bei dem sie selbst mit Spaß mitlief. Ebenso setzte sie die Idee einer Weinprinzessin für Herxheim am Berg um, einschließlich des Kümmerns um die Hoheit. Standen Veranstaltungen im Dorf an, habe sie geholfen, etwa beim Ausschank bei Festen. „Es war mir wichtig, dass es im Dorf läuft“, sagt Hartung. Ihre Kreativität rang ihrem Mann Respekt ab. Ihn habe sie später zur Bürgermeisterkandidatur mit den Worten „mach’s doch“ ermutigt. Das habe sie in den folgenden Jahren öfter gesagt, verrät die 87-Jährige – nämlich immer dann, wenn eine Entscheidung anstand und er sie um Rat gefragt habe.

„Ich habe ein bewegtes Leben gehabt“, sagt Hartung. Zusammen mit ihrem Mann sei sie immer „in action“ gewesen, nennt als Beispiele regelmäßige Kegelabende und Wohnwagen-Urlaube mit Freunden. Als ihr Sohn eine Sri Lankerin geheiratet habe, sei es für sie selbstverständlich gewesen, das Land der Schwiegertochter vor Ort kennenzulernen. Ihr Mann habe sie manchmal für verrückt erklärt, wenn sie wieder eine ihrer Ideen hatte.

Erkrankung zwang zum Rückzug

Vor einigen Jahren musste Hartung ihr Engagement einstellen. Als ihr Mann schwer erkrankte, übernahm sie seine Pflege. Auch sie selbst erkrankte; eine Reaktion auf die Covid-Impfung, wie sie vermutet. „Ich konnte fast nicht mehr laufen“, erzählt sie. Für die lebhafte Frau sei das hart gewesen. „Ich habe nur noch geheult“, sagt Hartung. Inzwischen schaffe sie es wieder, den Weg von Herxheim am Berg nach Weisenheim am Berg zu laufen. Besser geworden sei es, als sie nach den Pandemie-Lockerungen wieder nach Maxdorf in die Sauna und ins Schwimmbad gehen konnte. Da sei sie schon seit 60 Jahren einmal in der Woche.