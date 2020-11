Was tun gegen Verkehrslärm? Ein Schritt könnte die Aufstellung von Lärmdisplays sein, so ein Antrag der SPD im Stadtrat vergangene Woche. Die Displays zeigen dem Fahrer an, wie laut sein Fahrzeug ist. Das soll motivieren, langsamer zu fahren und so weniger Krach zu machen.

Nach Vorstellung der SPD sollen auf der B 37 im Bereich der Stadtteile Grethen-Hausen und Hardenburg Lärmdisplays angebracht werden. Als Grund für den Antrag nannte die Partei den Motorradlärm – speziell in den genannten Ortsteilen. Mit den Displays lasse sich der Lärm um etwa ein oder zwei Dezibel senken.

Im Sommer werde er bei schönem Wetter mehrmals am Wochenende von den Ortsteilbewohnern angerufen, sagte Dieter Walther (SPD), Ortsvorsteher von Grethen-Hausen. „Die Leute können ihre Fenster nicht aufmachen, es ist eine Katastrophe“, so Walther. Deswegen habe er auch schon die Polizei gerufen.

Ralf Lang (SPD) sagte, nötig seien mindestens zwei Geräte – und eines auf jeden Fall gleich. Die Menschen sollen mitbekommen, wie sich der Stadtrat positioniere.

Ein solches Gerät kostet nach Recherchen der Verwaltung 18.000 Euro. Nach Aussage von Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) dürfen solche Geräte nach Absprache mit dem Landesbetrieb Mobilität aufgestellt werden, nur ein Zuschuss sei nicht zu erwarten. Jochen Schmitt (FWG) regte an, angesichts der hohen Kosten, zu klären, ob diese Geräte auch mobil seien.

Markus Wolf (CDU) sagte, es sei bereits 2019 ein entsprechender Prüfantrag in Sachen Lärm gegenüber der Verwaltung gestellt worden. Das Thema kenne man schon länger. Er forderte ein Konzept. Wenn alle Fakten klar seien, könne man über das Thema reden. Ähnlich äußerte sich Petra Dick-Walther (FDP). Sie wollte in einem Ausschuss mehr über die Geräte erfahren.

Thorsten Brand (CDU), Hardenburger Ortsvorsteher, kritisierte, dass dies die erste Rückmeldung zum Thema Lärm sei, die er bekommen habe. Im Ortsbeirat Hardenburg habe man sich im Sommer verständigt, auf Grundlage eines Lärmgutachtens weitere Maßnahmen zu treffen. Mit Displays sei das Thema nicht vom Tisch. Auch er sprach sich dafür aus, gegebenenfalls mobile Geräte zu prüfen.

Laura Knipser (Grüne) sagte, sie sei zwar immer für weniger Tempo und Lärm, frage sich aber, ob die Geräte wirklich etwas bringen. Walter Schubert (FDP) meinte, Displays seien nicht der richtige Weg: „Ich zweifle die Wirkung an.“ Horst Bäuml (Grüne) sagte, solche Gerät brächten in Baden-Württemberg extreme Entlastungen und seien das Geld wert.

Am Ende konnte sich eine Mehrheit auf den Vorschlag von Glogger einigen: Es werde ein Konzept erarbeitet und vorgestellt. Für ein Lärmdisplay werden Mittel im Haushalt 2021 eingeplant.