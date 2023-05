Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Derzeit findet in bei der Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten der beliebte Federweißenausschank statt. Am Samstag gab es dort allerdings nicht nur Neuen Wein, sondern auch die Musik der Vampires zu genießen. Die Band hat in diesem Jahr allen Grund zum Feiern, denn mittlerweile existiert die Musikgruppe seit 55 Jahren.

Von Hans Kraus

So richtig zelebrieren konnte das Quintett sein Jubiläum bisher allerdings noch nicht. Wegen Corona mussten alle geplanten Aktivitäten ad acta gelegt werden. Umso schöner,