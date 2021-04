Seit Dienstag ist es offiziell: 2020 wird als Jahr ohne Wurstmarkt in die Geschichtsbücher eingehen. Für viele Dürkheimer eine Premiere, auf die sie gerne verzichtet hätten. Wir haben versucht, uns an ein persönliches Jahr ohne das größte Weinfest der Welt zu erinnern – mit unterschiedlichem Erfolg.

Mein letztes Jahr ohne Wurstmarkt? Ich wusste erst gar nicht, was der Kollege meinte. Wie hätte das gehen sollen, wenn man um die Ecke im Schwarzviertel aufgewachsen ist und schon als Schulbub täglich auf dem Platz war (wenn auch mit anderen Prioritäten)? Über Jahrzehnte gibt es in meiner Biografie nicht mal einen Tag ohne Wurstmarkt. Bis es uns samstags zu voll wurde.

Aber doch, es gab tatsächlich mal ein „halbes“ Jahr ohne. 1994, einen Monat vor meinem 40. Geburtstag. Wirklich wahr: Es war ein Virus. Hoch ansteckend. Eine Kollegin hatte es auf meiner PC-Tastatur in der Redaktion hinterlassen, das ging wortwörtlich ins Auge. Genau am Eröffnungstag. Die erste Wuma-Nacht verbrachte ich nicht am „25er“, sondern im Krankenhaus. Isoliert im Einzelzimmer, ausgerechnet ganz im Westen. Da stand ich abends masochistisch auf dem Balkon und sah die Glücklichen gen Gradierbau ziehen. Hörte ihre Vorfreude, nein, spürte sie körperlich. Sah das Riesenrad über der Saline kreisen. Sog auf, was in die Nase und vor allem ans Ohr drang. Kennen Sie Neil Diamonds Hit „Beautiful Noise“? Den restlichen Vormarkt über dürstete ich in häuslicher Quarantäne-Haft. Ersetzte Dubbeglas durch Desinfektionsflasche. Hielt Abstand von meiner Frau. Hatte virale Tränen in den Augen, wenn sie ihn abends vergrößerte: „Ich geh mol e bissel uff de Worschtmarkt …“

Zwei Dinge wundern mich bis heute. Wurstmarkt wurde auch ohne mich gefeiert. Und ich habe es überlebt. Ach ja: Der Nachmarkt ´94 war ziemlich intensiv... (psp)

Kicken mit Jeff Strasser

Mein letztes Jahr ohne Wurstmarkt? 1985! Damals war meine Familie von der Südpfalz aus beruflichen Gründen nach Luxemburg gezogen, ins schöne Mondorf-les-Bains. Als Achtjähriger hatte ich noch keine Ahnung von Polyp, Pferderennen oder Time Bingo in einer anderen wunderbaren Kurstadt 170 Kilometer weiter östlich. Dafür machte ich Bekanntschaft mit einem anderen Schulsystem: dreimal die Woche Unterricht bis 17 Uhr, auch samstags rief die Schule. Meine Lehrerin zerriss auch schon mal das Heft, wenn die Schrift nicht passte. Das kam mehr als einmal vor, war aber irgendwie weniger schlimm als es klingt. Unser Mondorfer Mitschüler Jeff Strasser sollte in der Pfalz später mal Kultstatus erreichen: als FCK-Spieler und Trainer. Wir nutzten jede Pause, um auf dem Schulhof zu kicken. Jeffs stramme Linksschüsse zu parieren war für einen zwei Jahre jüngeren Knirps zwischen den Pfosten eine Herausforderung, wie man heute wohl sagen würde. Im September 1986 endete die schöne Zeit im kleinen Großherzogtum.

Als wir über den Feuerberg nach Dürkheim kamen, regnete es in Strömen. Die Stadt war im Ausnahmezustand. Wie immer am zweiten und dritten Wochenende im September. Egal ob Prüfung, Krankheit, Urlaub oder Auslandsaufenthalt – ein Jahr ohne Wurstmarkt gab es seitdem für uns nicht mehr. Dieses Jahr wird es anders sein. Doch nach 2020 kommt 2021. Und mit ihm wieder ein Wurstmarkt. Ganz sicher. (spk)

Wuma in der Nase

Ich gehöre ja zu der Spezies, die den Wurstmarkt Anfang September schon riechen kann. Wenn die Sonne auf die erntereifen Trauben scheint, die ersten Schubkarchstände auf dem Platz aufgebaut werden und endlich das Riesenrad über die Saline spitzelt, dann gibt es für mich als gebürtige Dürkheimerin kein Halten mehr. Die schönste Zeit des Jahres ist da! In meinen 50 Lebensjahren habe ich noch nie einen Wurstmarkt ausgelassen. Im Hause Schindler war der Frühschoppen mit Freunden und Verwandten sonntags Pflicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir in den frühen 70ern bei brütender Spätsommer-Hitze mit Sack und Pack gen Brühlwiesen zogen. Die Erwachsenen belegten ihre Plätze im Schubkarchstand, die sie bis zum Abend nur kurz verließen, um das Klo aufzusuchen, während ich mit meiner Cousine auf dem Platz umherzog und die Fahrgeschäfte wie Raumschiff Enterprise oder Melody Swing testete. Ziemlich blass um die Nase kamen wir hin und wieder zurück. Zur Bratwurst gab’s süßes Sprudel, während die Erwachsenen einen „Änser“ nach dem anderen bestellten. Auf dem Heimweg regten wir uns über torkelnde Erwachsene auf, die mächtig Spaß dabei hatten, mit Plastikhämmerchen Köpfe von Passanten zu treffen.

Später als Erwachsene mitten im Berufsleben habe ich etliche Pfälzer getroffen, die tatsächlich noch nie auf dem Wurstmarkt waren. Unvorstellbar! Mein Mann ist einer von ihnen. Seit er mich kennt, weiß auch er, wo man die zwei Wochen im September am besten verbringt.

Süßes Sprudel trinkt jetzt unsere Tochter. Die Zwölfjährige denkt sich seit Wochen Hygiene-Konzepte aus, um nicht auf Kettenkarussell und Achterbahn verzichten zu müssen. Ob ich Anfang September wieder den Wurstmarkt rieche? Bestimmt. Kein Virus wird etwas daran ändern. (led)

Pub statt Schubkärchler

So richtig in mein Bewusstsein sickern, dass es in diesem Jahr keinen Wurstmarkt gibt, wird es vermutlich erst so Anfang/Mitte August, wenn die Brühlwiesen aussehen wie immer, statt dass dort die ersten Gerippe der Zelte und Schubkarchstände zu sehen sind. Welche Ausrede soll einem bitteschön einfallen, für etwas gerade jetzt keine Zeit zu haben, weil Wurstmarkt ist, wenn gar keiner ist? Seit Jahren kommen mein Mann und ich per Rad zum Wurstmarkt, Auto ist eh tabu und die üblicherweise überfüllte Rhein-Haardtbahn muss auch nicht sein. Das bedeutete in Spitzenjahren neun Mal Dürkheim und zurück und so etwa sieben geradelte Kilometer einfach oder 126 Kilometer insgesamt. Am meisten werde ich die Begegnungen mit anderen Menschen vermissen, mit denen man im Weindorf oder im Schubkarchstand so mühelos ins Gespräch kommt, oder die Zufallstreffen mit Bekannten, die man nach Jahren wieder einmal sieht. Im vorigen Jahr saßen wir im Weindorf in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Delegationen von Wells und Paray-le-Monial. Man kramte sein Englisch und sein bisschen Schulfranzösisch hervor und hatte Spaß. Das ist für mich Wurstmarkt. Auch die Diskussionen über die Weine, die man durchprobiert, werde ich vermissen. Und, ja, kein Mettbrötchen vom Ester. Das gibt’s das ganze Jahr über nicht, nur am Wurstmarkt.

2018 haben wir das erste und einzige Mal über den ganzen Wurstmarkt Urlaub gemacht, in England. Unser „Wurstmarktradeln“ ersetzten wir, indem wir jeden Tag vom Campingplatz aus in die Innenstadt von Oxford geradelt sind. Pub-Besuche mussten als Wurstmarktersatz herhalten. Der Reiz des Neuen und des bis dahin Unbekannten hatte auch was, aber 2019 sind wir lieber wieder zum Wurstmarkt geradelt. (mkö)

Geburt statt Wuma

Der Vormarkt 1985 war ein guter. Zumindest wenn ich der Berichterstattung meiner RHEINPFALZ-Vorgänger glauben darf. 200.000 Zecher waren da, Frohsinn überall, berichtete die Zeitung. Es lief so gut, dass ein Herr mit dem Kürzel psp in der Zeitung sogar – vordergründig augenzwinkernd – forderte, den Wurstmarkt unter Artenschutz zu stellen. Dass dieser Mann namens Peter Spengler später mein Chef werden würde, ahnte ich damals noch nicht. Auch nicht, dass er das mit dem Artenschutz wahrscheinlich hintergründig ziemlich ernst gemeint hat. Aber zurück zum grandiosen Vormarkt 1985. Ich habe ihn verpasst. Ich war verhindert, weil ich gleichzeitig auf die Welt kam. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich es immerhin geschafft habe, nur wenige Meter vom Gelände des Wurstmarkts entfernt, auf der Geburtsstation des Dürkheimer Krankenhauses geboren zu werden. Das ging damals noch und war auch insofern praktisch, dass meine Mutter direkt vom nahegelegenen Festgelände verköstigt werden konnte und auf Krankenhauskost nicht angewiesen war. So verpassten wir zwar auch den Nachmarkt, trugen es aber mit Fassung. (jpl)