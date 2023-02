Von Frank Biebinger

Sie kennen doch das Lied von Nena, 99 Luftballons?

„99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt’s nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute dreh ich meine Runden, seh’ die Welt in Trümmern liegen. Hab’ n’ Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen.“

Nein, es sind noch keine 99 Jahre Krieg, doch ein Jahr reicht.

Es reicht, dass im 21. Jahrhundert ein Autokrat und Diktator sich erdreistet, ein Nachbarland auf europäischem Boden anzugreifen und zu besetzen. Es reicht, dass Tausende von Soldaten auf beiden Seiten der Front dafür mit dem Leben bezahlen. Es reicht, dass Zehntausende Zivilisten, Kinder, Frauen und Männer, umkommen oder verletzt werden, dass zigtausende Häuser und Gebäude zerstört werden. Es reicht, dass durch den Krieg Putins in der Ukraine ganze Landstriche in Trümmer gelegt und Millionen von Menschen in die Flucht geschlagen werden. Es reicht, dass viele ideelle und materielle Ressourcen in die Rüstung gesteckt werden, anstatt sie für sinnvolle und notwendige Aufgaben zu verwenden, wie die Bekämpfung des Klimawandels und die Beseitigung des Hungers in der Welt. Es ist eine katastrophale Bilanz nach einem Jahr Krieg, und die Frage ist: Wie lange noch soll dieser Wahnsinn so weitergehen? Und was können wir tun, um dem Treiben ein Ende zu bereiten?

Ohnmacht und Ratlosigkeit

Wenn ich auf uns, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Europa, schaue, dann erkenne ich nur allenthalben Ohnmacht und Ratlosigkeit. Die politisch Verantwortlichen tun gut daran, sich eng miteinander und mit dem Bündnispartner abzustimmen. Denn so viel ist klar: dem Kriegstreiber und Menschenverachter einfach nur zuzuschauen oder gar klein bei zu geben, ist keine Option.

Es ist bitter zu sehen, wie die Welt weiter in Trümmer gelegt wird. Dabei bräuchte es gar kein menschliches Zutun, denn das Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien richtet in diesen Tagen genug Zerstörung und unsägliches Leid an.

Nötig sind Einsicht und Vision

Gibt es Hoffnung angesichts dieser Krisenszenarien in der Welt? Was könnte mich dazu bringen, um mit Nena einen Luftballon in den Himmel steigen zu lassen? Wie können wir zu Frieden und Wohlergehen weltweit finden? Aus meiner Sicht braucht es dazu drei Dinge: Zum einen die Einsicht, dass Kriege letztlich keinen „Platz für Sieger“ lassen. Zum Zweiten einen Mindeststandard an international geltenden Regeln, an die sich alle zu halten haben. Zum Dritten bedarf es einer tragfähigen Vision von einer neuen Welt in Frieden und Gerechtigkeit, auf die sich alle politisch Verantwortlichen verpflichten.

Davon hören wir in der prophetischen Botschaft von der Völkerwallfahrt zum Zion (Jesaja 2) „Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen Krieg zu führen.“

Wenn der Wahnsinn des Krieges beendet sein wird, lassen Sie uns einen Friedensballon zum Himmel senden!