Das Bad Dürkheimer Voltigierturnier am Wochenende ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Eine Starterin sticht dabei heraus.

Das Voltigierturnier des Reitervereins Bad Dürkheim ist ein wichtiges Turnier im Kalender der rheinland-pfälzischen Pferdeturner. Denn es ist ein Sichtungsturnier auf dem Weg zu den deutschen Meisterschaften und verzeichnet deshalb einen stärkeren Zulauf als andere Turniere. „Wir sind mit den Nennungszahlen sehr zufrieden, gerade wenn man weiß, wie es manchmal bei anderen Turnieren ist“, sagt Turnierleiterin Viola Rüffel. Die Freude über die Resonanz wird allerdings ein wenig getrübt. Ausgerechnet die Gastgeber sind vor dem Heimturnier gehandicapt. „Wir haben kranke Pferde und konnten das nicht auffangen“, berichtet Rüffel. Deshalb kann die erste Mannschaft nicht an den Start gehen, auch bei den Einzelstartern können die Bad Dürkheimer nicht in der gewohnten Stärke an den Start gehen. Zwei Basisgruppen und die Galopp-Schritt-Gruppe der Gastgeber präsentieren sich am Sonntag.

Der Turniersamstag beginnt um 8 Uhr mit einem Eignungswettbewerb für Voltigierpferde, dem sich die Pflichtwettbewerbe für Gruppen anschließen. Am Nachmittag sind die Einzelvoltigierer gefordert, im L-Einzel stellt sich die für Bad Dürkheim startende Maya Thiel vor. Ihre 22-jährige Schwester Mira bestreitet ihre erste Saison bei den Senioren, sie bewirbt sich ab 16.45 Uhr um einen Startplatz bei den deutschen Meisterschaften, die in diesem Jahr in Münster ausgetragen werden. Im neunköpfigen Seniorenfeld tritt mit Caroline Specht aus dem hessischen Nidda eine deutsche Spitzenvoltigiererin an. Die 22-Jährige, im vergangenen Jahr Dritte der deutschen U21-Meisterschaft, gehört dem Bundeskader an. Bevor die Senioren in den Zirkel einlaufen, geht es für die Junioren und die U21-Voltigierer um Startplätze bei der deutschen Juniorenmeisterschaft, die im niedersächsischen Lamspringe ausgetragen werden.

„Ich freue mich auf Sonntagnachmittag“, erzählt Rüffel, dann falle bei ihr die Anspannung ab, die mit der Turnierorganisation und der Begleitung der Einzelstarts der Thiel-Schwestern verbunden sind. „Das ist immer eine besondere Aufregung vor eigenen Einzelstarts, das ist stressiger als bei den Gruppen“, sagt sie. Der Turniersonntag beginnt um 8 Uhr, am Nachmittag kämpfen die Junior- und S-Gruppen um Startplätze bei den deutschen Meisterschaften. Das wird der Höhepunkt der beiden Turniertage.