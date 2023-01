Zweimal ist die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim in den vergangenen Tagen ausgerückt – zweimal war aber eigentlich gar nichts passiert. Mit 30 Mann und sechs Fahrzeugen ging’s für die Einsatzkräfte aus Weisenheim am Sand und Freinsheim nach eigenen Angaben am Sonntagabend in die Ritter-von-Geißler-Straße nach Weisenheim am Sand. Dort hat eine Wohnungsmieterin vermutet, dass es in ihrem Sicherungskasten schmort. Das war dann aber glücklicherweise nicht der Fall. „Nach kurzer Kontrolle vor Ort, unter anderem mit der Wärmebildkamera, stand fest, dass es nicht brennt “, so die Feuerwehr. Ein Elektriker soll sich der Sache nun annehmen. Für Polizei und Rettungsdienst, die auch da waren, gab es hingegen wenig zu tun.

Wenig zu tun hatte die Wehr auch am Montagabend in Freinsheim. Zehn Einsatzkräfte hatten sich aufgemacht, Menschen aus einem feststeckenden Aufzug am Freinsheimer Bahnhof zu befreien. Bei den Menschen in Not handelte es sich allerdings lediglich um Monteure der Deutschen Bundesbahn – bei der Wartungsarbeit. „Die Monteure waren ganz verdutzt“, sagt Sprecher Bodo Wenngatz. „Aber umso besser, dass nichts passiert ist“, fügt er hinzu.