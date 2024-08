Die Kerwe am dritten August-Wochenende wird in Gaststätten und auf dem Dorfplatz gefeiert. Nach dem Warm-up der Kerweborsch am vergangenen Samstag geht es ab 16. August richtig los.

Der Kerwearbeitskreis hat ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das sich überwiegend auf dem Dorfplatz abspielt. Dort wird am Freitag, 18 Uhr, von den Kerweborsch die Kerwe ausgegraben und anschließend von der Weisenheimer Weinprinzessin Louise Zimmermann und dem neuen Bürgermeister Edmund Müller (BfW) eröffnet.

Das Weingut Pfleger-Karr hat an allen Kerwetagen einen Ausschank auf dem Dorfplatz und der Caterer Michael Faller bietet typisches Kerweessen an. Freitags und samstags offeriert der Kerwearbeitskreis außerdem ab 19.30 Uhr Cocktails. Ebenfalls auf dem Dorfplatz ist ein kleiner Vergnügungspark für Kinder unter anderem mit Hüpfburg, Eisenbahn, Minikarussell und Süßwarenstand. An allen Kerwetagen, außer Freitag und Sonntag, wird auf dem Dorfplatz Live-Musik gespielt. So tritt am Samstag ab 19.30 Uhr die XXTRA Accoustic Band auf, am Montag spielen ab 19.30 Uhr Ricky and Friends und am Dienstag sorgen ab 20 Uhr Lucky Random mit Country, Rock und Pop für den musikalischen Abschluss.

Weinhoheiten begrüßen die Gäste

Auf dem Dorfplatz werden am Samstag, 18 Uhr, die Weisenheimer Weinprinzessin, weitere Weinhoheiten und der Bürgermeister die Gäste begrüßen. Am Sonntag, 14 Uhr, werden die Gäste nochmals begrüßt, anschließend ist die Kerweredd der Kerweborsch. Gleichzeitig gibt es ein Familienfest mit Hüpfburg und Kinderschminken im Reimertshof.

Los geht es am Sonntag mit einem ökumenischen Kerwe-Gottesdienst im Kirchgarten der katholischen Kirche. Alternative ist ebenfalls um 11 Uhr ein Jazz-Frühschoppen mit Black & Blue im Weinhaus am Sonnenberg. Ab 13 Uhr serviert der Freundeskreis Niederdorla – Niederdorla ist eine der Partnergemeinden von Weisenheim am Berg – Kaffee und Kuchen auf dem Dorfplatz. Um 15 Uhr zeigt der Weisenheimer Turnverein Line-Dance.

Seniorennachmittag und Freifahrten für Kinder

Für Montag sind die Weisenheimer Senioren um 15 Uhr zum Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen in das Bürgerhaus eingeladen. Am Dienstag dürfen sich die Kinder ab 17 Uhr über einige Freifahrten auf dem Minikarussell und der kleinen Eisenbahn freuen. Um 18 Uhr werden die Gewinner der Kerwe-Tombola ausgelost. Lose gibt es an allen Kerwetagen am Ausschank des Weinguts Pflüger-Karr und im Hof 54.