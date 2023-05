Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Ausstellung mit viel Mühe aufbauen – und sie wenige Stunden danach wieder abbauen. Diese Erfahrung haben am Samstag Absolventinnen der Universität Landau in der Ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg gemacht. Frustriert waren die angehenden Kunstlehrerinnen aber nicht. Denn für ihre Arbeiten kommt der große Auftritt im Netz.

„Sie steht ein bisschen zu weit weg“, sagt Robert Wagner und stellt die Videokamera an einen anderen Platz im Raum. Wagner ist heute dafür zuständig, dass die Aufnahmen