Der Adler ist gelandet – und zwar an der Giebelwand der Bahnhofstraße 55 in Weisenheim am Sand, an der er seit Kurzem prangt. Mit dem Wandbild hat sich Edith Maurus einen langgehegten Wunsch erfüllt.

Majestätisch blickt der Weißkopf-Seeadler Richtung Straße, wo er den fließenden Verkehr in der Kurve zu beobachten scheint. Links neben ihm kreisen auf himmelblauem Grund drei