Gleich ein Dutzend Bürger sind im Laufe des Freitagmorgens von Trickbetrügern angerufen worden, die sich als Enkel oder Polizeibeamten ausgaben Die Angerufenen alarmierten die echte Polizei, keiner fiel auf die Betrüger herein. Es gab keine Geldübergabe oder einen anderweitigen Vermögensschaden. Die Polizei lobt die Besonnenheit der Angerufenen.

Nummer nicht nachzuverfolgen

Die angezeigte Anrufernummer war im Internet generiert und konnte nicht nachverfolgt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Wer ebenfalls mit solchen Betrugsversuchen am Telefon konfrontiert war, wird gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.