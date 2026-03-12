Generalprobe am Donnerstag, Kanzlerbesuch am Freitag, Feier am Samstag: Erst ein Kompromiss mit Dürkheimer Abiturienten macht den Weg in die Salierhalle frei.

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 nach Bad Dürkheim kam, besuchte sie den Wurstmarkt – eine Rede im Hamelzelt und halbtrockene Rieslingschorle inklusive. Der Besuch von Kanzler Friedrich Merz am 20. März wird weniger volksnah: Die CDU Rheinland-Pfalz schließt ihren Landtagswahlkampf ab. Die Christdemokraten um ihren Spitzenkandidaten Gordon Schnieder hoffen, nach 35 Jahren wieder den Ministerpräsidenten in Mainz stellen zu können.

Und weil gerade kein Wurstmarkt und das Hamelzelt nicht verfügbar ist, braucht die CDU für den Kanzlerbesuch eine Halle. Dass Friedrich Merz überhaupt in die Kurstadt kommt, ist übrigens nicht nur den Kontakten der Bad Dürkheimer Unionspolitiker Johannes Steiniger und Markus Wolf zu verdanken. Steiniger ist Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Wolf stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag. Ausschlaggebend für den Besuch war aber letztlich das Jawort des aktuellen Abiturjahrgangs am Werner-Heisenberg-Gymnasium.

Erst der Kanzler, dann die Zeugnisse

Doch seit wann haben Schülerinnen und Schüler Einfluss auf den Terminkalender des Kanzlers? Am Wochenende der Landtagswahl wird vielerorts auch das bestandene Abitur gefeiert. Was die Suche nach einer Halle mit einer bestimmten Größe für alle anderen Veranstalter landauf landab deutlich erschwert. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium ist da keine Ausnahme: Ein Abi-Ball als Schlusspunkt der Schullaufbahn hat Tradition. Samstagmorgens ist Zeugnisübergabe, abends wird gefeiert – in der Regel in der Salierhalle. Die stand aber auch auf der Wunschliste der CDU.

Nach den mündlichen Abiturprüfungen kommende Woche wird gefeiert. Foto: Moritz Frankenberg/dpa-tmn

Doch die Abiturienten waren schneller – und hatten die Halle schon für 20. und 21. März gebucht, als die CDU anfragte. „Normalerweise ist bei uns freitags Generalprobe, zum Beispiel für das Einlaufen und für unser Programm am Samstagabend“, erzählt Veronika Lyakh vom Organisationsteam des Abi-Balls, warum die Halle für zwei Tage gebucht wird. Von weiteren Aufgaben wie Aufbau und Bestuhlung ganz zu schweigen.

Landtagsabgeordneter Wolf kennt die Abläufe – schließlich hat er selbst am Werner-Heisenberg-Gymnasium Abitur gemacht. Seine Idee: eine Zusammenarbeit mit den jungen Leuten, oder wie Veronika Lyakh sagt: „ein Deal“. Denn Merz, verrät die Abiturientin, habe nur am 20. März Zeit für einen Auftritt in Bad Dürkheim gehabt.

Spende für die Abi-Kasse

Gemeinsam mit dem Team von Markus Wolf sei dann eine Lösung gefunden worden: Die Abiturienten buchen die Halle bereits für Donnerstag und bereiten alles Nötige vor. Dann findet auch ihre Generalprobe statt. Freitags übernimmt die CDU und übergibt die Halle nach der Abreise des Kanzlers frisch gereinigt wieder an die jungen Leute. Die bauen noch abends die überzähligen Stühle ab und übernehmen wieder. „Wir können mit der Lösung gut leben“, sagt Lyakh – zumal die CDU noch die Abi-Kasse aufstockt.

Bis zu ihrer Feier und dem Kanzler-Besuch haben die Abiturienten aber noch ordentlich zu tun – zuerst stehen nämlich Anfang kommender Woche die mündlichen Prüfungen an.