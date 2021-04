Entsteht in Bad Dürkheim ein sogenannter Co-Working-Space? Pläne dafür hat Marcus Brill, Leiter Wirtschaft und Tourismus, im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Doch das Konzept muss erneut beraten werden.

In einem Co-Working-Space werden Arbeitsplätze und digitale Infrastruktur für einen begrenzten Zeitraum angeboten. „Wir stellen in einem Co-Working-Space Gewerbetreibenden einen Schreibtisch mit Arbeitsplätzen in einem Großraumbüro zur Verfügung“, erläuterte Brill. Auch ein Besprechungsraum und Toiletten sind vorgesehen. Zielgruppe sind Kreative, Freiberufler oder Geschäftsreisende. „Es gibt seit Jahren eine steigende Nachfrage nach flexiblen und kreativen Arbeitsplatzmöglichkeiten“, ergänzte er. Dieser Trend habe sich durch den Abriss der Hochstraße in Ludwigshafen, die Corona-Pandemie und die Homeoffice-Debatte noch verstärkt. Der Co-Working-Space soll in leerstehenden Räumen der Stadt in der Mannheimer Straße 16a entstehen, unmittelbar in der Nähe zum Bahnhof. Ohne ein solches Angebot wanderten Kreative weiterhin in Richtung Mannheim, Ludwigshafen oder Worms ab, wo es bereits Co-Working-Spaces gibt, sagte Brill. Auch die Industrie- und Handelskammer bemängele in ihren Studien zum Wirtschaftsstandort Bad Dürkheim das Fehlen von flexiblen Arbeitsmöglichkeiten für Gründer, Kreative oder projektbezogene Fachkräfte. „Ein Co-Working-Space ist mittlerweile ein Indikator für einen modernen Wirtschaftsstandort“, sagte Brill.

Keine zusätzlichen Personalkosten

Finanziert werden sollen die notwendigen Arbeiten durch Verschiebungen im Haushalt: 85.000 Euro, die ohnehin für die Instandsetzung der Räume eingeplant sind, sollen dafür umgeschichtet werden, 55.000 Euro aus dem Innenstadtentwicklungsfonds kommen. Zusätzliche Personalkosten würden nicht entstehen, da die Verwaltung über die kommunale Wirtschaftsförderung erfolge, so Brill. Auch eine Empfangstheke ist nicht geplant, der Zutritt soll über elektronische Zugangschips geregelt werden. Auf Nachfrage aus dem Ausschuss sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD), dass eine Umsetzung der Pläne bis Ende 2021 erfolgen könne.

Lob von den Grünen

Lob für das Konzept kam von den Grünen. Fraktionssprecherin Elke Spaeth sagte, sie sei begeistert von Idee und Räumlichkeiten. Sie schlug bis zur Umsetzung die Einrichtung einer virtuellen Plattform durch die Stadtverwaltung vor, auf der Unternehmen freie Arbeitsplatzmöglichkeiten in ihren Räumen anbieten können. Überrascht äußerte sich Koalitionspartner SPD: „Wir hören heute zum ersten Mal von den Plänen. Ich muss das zuerst mit in die Fraktion nehmen, um es dort zu besprechen“, sagte Fraktionschef Ralf Lang. Die Idee an sich wollte er aber nicht verwerfen: „Vielleicht ist es der Baustein, der in unserem Portfolio noch fehlt.“ Jochen Schmitt (FWG) äußerte die Hoffnung, dass sich durch einen Co-Working-Space Gründer für Bad Dürkheim begeistern lassen. Allerdings habe auch seine Fraktion noch Fragen zur Umsetzung. „Ich finde die Idee gut, allerdings hätte ich die laufenden Kosten gerne auf einem Stück Papier“, sagte Gerd Ester (CDU). Petra Dick-Walther (FDP) sagte, sie stelle sich die Frage, ob ein solches Vorhaben nicht auch von einem privaten Investor realisiert werden könne. Die Verwaltung soll das Konzept nun vorantreiben und zur erneuten Beratung vorlegen.

Einwurf: Nicht verzetteln

Ein Co-Working-Space wäre sicherlich eine Bereicherung für den Wirtschaftsstandort Bad Dürkheim. Die Dauerbaustelle Ludwigshafener Hochstraße und der Vormarsch des mobilen Arbeitens steigern die Nachfrage nach einer flexibel verfügbaren Arbeitsmöglichkeit. Angesichts der zahlreichen Projekte, die sich die Stadt in den kommenden Jahren auf die Fahne geschrieben hat – etwa Therme, Brunnenhalle oder die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen aus dem Klimaschutz- und dem Mobilitätskonzept – steigt aber mit jedem Projekt die Gefahr, sich zu verzetteln.