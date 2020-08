Die Urlaubszeit, für die wir von Corona durchkreuzte Pläne hatten, ist ganz wunderbar geeignet, um sich selbst ein bisschen fitter zu machen. Fürs passende Heimtraining haben wir uns mit Personal-Trainerin Lucie Packheiser aus Erpolzheim getroffen.

Das Training beginnt mit ein wenig Mobilisierung. Dafür werden die Schultern abwechselnd in Kreisen von vorne nach hinten bewegt (ohne Bild). Jeder Kreis wird gezählt, bis die 20 erreicht ist.

Übung 1

Danach kommt die Wirbelsäule ein wenig in Bewegung, und man wärmt sich ein wenig auf. Dafür wird das linke Knie im rechten Winkel angehoben, die rechte Hand zum linken Knie geführt, während der linke Arm leicht angewinkelt seitlich angehoben wird. In einer fließenden, ruhigen Bewegung geht es nun in die umgekehrte Richtung: rechtes Knie nach oben, linke Hand zum rechten Knie und rechter Arm nach oben. „Hierbei geht es um die Rotation der Wirbelsäule und Koordination“, erklärt Packheiser. Wer es noch ein wenig schwieriger machen will, berührt statt der Knie die Füße. Zehn Wiederholungen pro Seite sollten es sein.

Übung 2

Weiter geht’s mit dem Ausfallschritt. Dafür aus dem Stand einen weiten Schritt zurück machen, „das ist knieschonender als nach vorne“, rät die Trainerin. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule gerade bleibt. Beim nach Hintengehen nimmt man die Arme nach vorne hoch über den Kopf. Das vordere gebeugte Knie soll senkrecht über dem Fußgelenk sein und der Scheitel zur Decke zeigen. Dann geht es zurück in den Stand, und der andere Fuß wird nach hinten gesetzt. „Das ist eine gute Übung für die Mobilisierung von Hüft- und Fußgelenken, sie kräftigt die Vorderseite der Oberschenkel und die Pomuskulatur. Außerdem wird das Gleichgewicht trainiert“, weiß Packheiser, die acht Wiederholungen pro Seite empfiehlt.

Übung 3

Nun darf die Wirbelsäule noch ein bisschen mehr rotieren. In einer großen Schrittposition zeigen Füße und Knie in eine Richtung, die hintere Ferse steht am Boden. Der Körper ist leicht nach vorne gelehnt, sodass von Fuß über Rücken bis Kopf eine gerade Linie entsteht. Der Bauchnabel wird sanft eingezogen, damit die Bauchmuskeln den unteren Rücken unterstützen. Die Arme werden seitlich ausgebreitet. Dann zeigt im Wechsel ein Arm Richtung Boden und der andere Richtung Decke. Das Becken bleibt dabei stabil, die Brustwirbelsäule soll rotieren und dadurch beweglicher werden. „Wichtig ist auch, gleichmäßig weiterzuatmen und nicht die Luft anzuhalten“, nennt Packheiser eine Sache, die oft falsch gemacht wird. Acht Drehungen pro Seite sollten gemacht werden.

Übung 4

Weiter geht es mit der Kräftigung von Rücken, Bauchmuskeln und Armen bei einer Pilatesübung, die „Stretching Dog“, sich dehnender Hund, heißt. Im Vierfußstand sollen die Knie senkrecht unter der Hüfte und die Hände unter den Schultern sein. Die Wirbelsäule liegt in natürlicher Form auf der Matte. Der Kopf ist höher als Brust und Schultern, der Nabel wird sanft in Richtung Wirbelsäule gezogen, die Schulterblätter wie Flügel ausgebreitet. Beim Ausatmen werden das linke Bein und der rechte Arm angehoben. In einer fließenden Bewegung werden Arm und Bein gewechselt. „Stellen Sie sich dabei vor, Sie haben eine wertvolle Schale oder ein Glas Schorle auf dem unteren Rücken stehen. Das darf nicht runterfallen! Deshalb muss das Becken stabil bleiben“, erklärt die Trainerin und rät erneut zu acht Wiederholungen pro Seite.

Übung 5

Eine statische Übung beginnt im seitlichen Unterarmstütz, wobei der Ellbogen senkrecht unter der Schulter am Boden liegen soll. Die Beine sind ausgestreckt. Nun wird das Becken vom Boden angehoben, bis der Körper eine Linie bildet, der Kopf soll in Verlängerung der Wirbelsäule bleiben. Wem das zu schwierig ist, der kann die Beine anwinkeln und statt der Füße die Knie als unteren Punkt der Linie nehmen. Der linke Arm wird nach oben ausgestreckt. Auch hier soll durch Anspannung der tiefen Bauchmuskeln der untere Rücken unterstützt werden. Packheiser beschreibt das bei dieser Übung als „einen imaginären Reißverschluss zuziehen – das Schambein zum Bauchnabel hochziehen“. 20 bis 30 Sekunden soll die Position gehalten werden, erneut gilt: „Atmen nicht vergessen!“

Übung 6

Schließlich wollen wir noch was für unsere Bauchmuskeln tun: In Rückenlage ist der Kopf erneut die gerade Verlängerung der Wirbelsäule, die Arme liegen neben dem Oberkörper, der untere Rücken wird sanft auf den Boden gedrückt. Die Beine werden im 90-Grad-Winkel angehoben, und dann wird je nach Lust und Laune vorwärts oder rückwärts in die imaginären Fahrrad-Pedale getreten. Vorwärts und rückwärts sollten es 15 „Tritte“ in die Pedale sein.

Die Serie

In der Reihe „Summer dehääm“ berichten wir über schöne Dinge in der Region, die Inspiration für die eigene Freizeitgestaltung in den kommenden Wochen bieten können – selbstverständlich unter Einhaltung des Abstandsgebots und der anderen Corona-Bestimmungen.

Zur Person: Lucie Packheiser

Lucie Packheiser hat sich mit „Personal Balance“ selbstständig gemacht. Sie ist Pilates- und Personal-Trainerin, Entspannungspädagogin, Lehrerin für Fitness, Gesundheit und Sportrehabilitation. Auch sie ist von der Corona-Krise ausgebremst worden. Die 43-Jährige hat ihr Angebot zunächst auf Online-Kurse umgestellt, ist aber froh, ihre Einheiten wieder vor Ort mit ihren Teilnehmern machen zu können. Viele Kurse finden draußen statt. In Klärung ist gerade, ob die Angebote in der Sporthalle des TV Erpolzheim wieder anfangen können.

Seit 2013 ist Packheiser nach kurzem Intermezzo in Bad Dürkheim mit ihren Kursen in Erpolzheim angekommen und bekommt viel positive Rückmeldung, „einige Teilnehmerinnen sind von Anfang an dabei“, freut sich die Trainerin. „Der Job macht Spaß, und ich helfe gerne und freue mich, wenn es den Menschen dank meines Trainings besser geht“, erklärt sie. Es sei schön zu sehen, wenn sich Erfolge einstellen und Schmerzen weniger werden.

Schmerzfrei dank Pilates

Als Personal-Trainerin arbeitet Packheiser seit fast 20 Jahren. Viele verschiedene Ausbildungen hat sie absolviert, hat beim Aerobic angefangen, den Fitnessfachwirt angehängt, „und 2008 traf mich dann Pilates“. Da hatte sie einen Bandscheibenvorfall. „In der Pilatesausbildung bin ich schmerzfrei geworden, kann wieder intensiv Joggen und bin drei Halbmarathons gelaufen“, erzählt sie und ist davon überzeugt, dass man Menschen besser trainieren kann, wenn man ihre Schmerzen versteht. „Wenn man es selbst gespürt hat, kann man sich in diejenigen hineinversetzen.“ Sie helfe sich mit Übungen beispielsweise bei Verspannungen selbst. „Dann weiß ich, dass es wirkt und gut tut und gebe es dann gerne weiter.“ Weil das Pilatestraining ihr selbst geholfen hat, fließt es in alle Kurse ein. Drei Kursarten von Pilates, Rückenfit, Crosstraining und ein Mamaworkout mit Baby bietet sie an.

Crosstraining ist ein anstrengender Kurs, der Herz-Kreislauf-System und Muskulatur fordert. „Im Frühling und Sommer sind wir draußen, in den Weinbergen oder im Pfälzerwald, dann machen wir Übungen an Baumstämmen oder am Boden, auch als Zirkeltraining.“ Vor Corona wurden auch Fitnessgeräte verwendet. Als Abwechslung zwischen Kraft und Ausdauer wird zwischendurch gejoggt.

Neue Entspannungskurse im Herbst

Wem das zu stressig ist, der kann der entspannungspädagogischen Seite von Packheisers Training vielleicht mehr abgewinnen. In der Bewegung geht es auch um Konzentration und Achtsamkeit, Entspannungstechniken wie Progressive Muskelentspannung oder Autogenes Training gehören dazu. Die Kurse soll es ab Herbst wieder geben. Auch eine Ausbildung für postnatales Training hat Packheiser absolviert. Seitdem leitet sie Mamaworkouts mit Baby. Nach der Rückbildung kann so weitertrainiert werden, unter anderem Beckenboden und tiefe Rücken- und Bauchmuskeln. unn

Noch Fragen?

Infos zu den Kursen, Kontaktdaten und mehr gibt es auf Lucie Packheisers Webseite www.personalbalance.info.