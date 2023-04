Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michael Amesburys Bilder hängen im Museum of Modern Art in New York. Wer sie sehen möchte, muss aber nicht den Atlantik überqueren. Ein Besuch im Atelier artefakt in der Wachenheimer Burgstraße genügt. Dort sind sie zurzeit ausgestellt.

Ob es Zufälle gibt, sei dahingestellt. Jedenfalls traf Beate Hoffmann, die mit ihrem Mann Hendrik die Kulturey betreibt, den amerikanischen Künstler Amesbury just in einer Phase, als