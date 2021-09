Diesmal hat Personaltrainerin Lucie Packheiser aus Erpolzheim die klassische Pilates-Übung „Single leg stretch“ ausgesucht. Die trainiert die geraden und – bei richtiger Atmung – auch die tiefer liegenden Bauchmuskeln sowie die Nackenmuskulatur.

Los geht es in Rückenlage auf der Matte, die Lendenwirbelsäule hat Bodenkontakt. „Dann wird der Kopf angehoben und, wenn es geht, werden auch die Schulterblätter von der Matte gelöst“, erklärt die Trainerin. Anschließend wandern die Beine in die Tischposition, was bedeutet, dass sie im 90-Grad-Winkel angehoben werden. Dann wird abwechselnd ein Bein nach vorne gestreckt, „aber nur so weit, dass die Lendenwirbelsäule am Boden bleiben kann“, betont Packheiser. Je weiter das Bein gestreckt zum Boden geht, desto anspruchsvoller ist die Übung für Rücken und Bauch. Dann geht das Bein zurück in die Tischposition und das andere wird gestreckt. Gleichzeitig haben die Hände was zu tun: Ist das rechte Bein angewinkelt und das linke gestreckt, geht die linke Hand diagonal zum rechten Knie und die rechte Hand in Richtung rechter Unterschenkel. Wechselt das Bein, wechseln auch die Hände die Position.

Bei Pilates-Übung ist Atmung wichtig

„Dann kommt die wichtige Pilatesatmung ins Spiel“, erklärt die Fitnessexpertin. Kehrt das gestreckte Bein zurück in die 90-Grad-Position, wird eingeatmet. Wird das andere Bein gestreckt, wird ausgeatmet. „Bei der Pilatesatmung wird beim Ausatmen die Bauchdecke Richtung Rücken oder Lendenwirbelsäule gesaugt und der Bauch wird flach“, beschreibt Packheiser und erklärt: „Damit erreicht man den Transversus Abdominis, das ist der Hauptstabilisator des Beckens und zugleich der Muskel, der die Taille einschnürt.“ Diesen Muskel erreiche man nur durch die richtige Atmung, „ein hauchendes Ausatmen, bei dem die Zähne und Lippen geöffnet sind“, erklärt sie weiter. Das entspanne zugleich auch noch die Kiefermuskulatur.

Wichtig sei, auf den Nacken und unteren Rücken zu achten. „Wenn da etwas anfängt zu krampfen oder richtig weh zu tun, sollte man aufhören!“, rät die Erpolzheimerin. Ist alles gut, dürfen es inklusive brennender Bauchmuskeln drei Durchgänge mit je zehn Streckungen pro Bein sein.

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden.