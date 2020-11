Ein hoheitliches Gefährt: Die Pfälzer Weinkönigin Saskia Teucke ist seit Dienstag in einem schwarzen Mini Cooper unterwegs. Das Dürkheimer Autohaus Scheller überreichte ihr das Auto – mit prominenter Unterstützung.

Eine goldene Krone mit dem Schriftzug „Saskia Teucke – Die Pfälzische Weinkönigin“ ziert die Seite des schwarzen Mini Cooper S Clubman. Das Auto bekommt die Weinhoheit, die vor gut einem Monat gekrönt wurde, für die Dauer ihrer Amtszeit vom Autohaus Scheller zur Verfügung gestellt. Zur Übergabe hatte sich Geschäftsführer Andreas Scheller prominente Verstärkung geholt: Comedian Chako Habekost überreichte den Autoschlüssel.

Für den Dürkheimer Künstler eine Herzensangelegenheit: „Ich bin ja zweifach mit dem Wein verbunden: Sowohl privat als auch in meinem Bühnenprogramm spielt das Thema eine wichtige Rolle.“ Ebenso hat Scheller schon in der Vergangenheit Pfälzer Hoheiten ausgestattet: „Ich finde, der Job hat einen hohen Stellenwert, deshalb kümmere ich mich gerne darum, dass die Weinkönigin entsprechend motorisiert ist.“

Mit 192 PS kann Teucke jetzt zu ihren hoheitlichen Verpflichtungen fahren – auch wenn sie wegen des Lockdowns in der nächsten Zeit keine Präsenztermine hat. „Aber dafür bin ich dann online stärker unterwegs“, sagt die 25-Jährige aus Weisenheim am Sand. „Ich gehe davon aus, dass ich im Frühjahr wieder mehr unterwegs bin.“ Denn in dem Auto hätten auch alle ihre Weinprinzessinnen Platz – „und für den Wein ist auch noch Platz im Kofferraum!“ Wie viel Wein da tatsächlich reinpasst, müsse sie aber noch ausprobieren.