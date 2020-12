Gedanken darüber, was Ansehen wirklich bedeutet.

Es sind die Augenblicke, die diese Tage prägen. Seit wir Masken tragen, verschwinden ein Lächeln und auch die pfälzische Kurzbegrüßung „Jou!“ oft unter den „Schnuudepullis“. Aber die Augen werden sichtbarer! Anfangs fühlte ich mich beim Gang durch die Klinikflure an den Vorspann des Tatorts erinnert, wenn ich Menschen mit Maske begegnete.

Nun nehme ich wahr, dass sich etwas verändert in den Augen-Blicken: Jede Begrüßung ist eine Begrüßung mit den Augen geworden. Während wir in Vor-Coronazeiten „mal vorbeischauten“, müssen wir jetzt hinschauen, um die andere zu erkennen. Um zu sehen, ob die Augen lachen. Um sich besser verstehen zu können.

Nähe über den Maskenrand hinweg

„Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen!“ – so beginnt ein Gedicht von Hilde Domin. Und weiter: „Wo Augen sich treffen, entstehst du!“ Das mit dem „Ansehen“ ist so eine Sache. Es kann vielfältig verstanden werden. Nicht nur der gute Ruf wird darunter verstanden, es geht viel weiter: Wenn ich Ansehen habe, wenn ich angesehen werde, erhalte ich Anerkennung, bedeute ich jemandem etwas. Indem ich nicht übersehen werde, erlebe ich meine Würde. Es sind „echte“, ernst gemeinte Augen-Blicke, die uns über den Maskenrand Nähe geben, uns manchmal sogar wohltuend umfangen wie eine Umarmung.

Der Prophet Jesaja überliefert uns eine Zusage Gottes an sein Volk Israel, keine Furcht haben zu müssen, da er es gerufen habe. Dass er retten werde, wo man sich hoffnungslos verloren glaubte. Warum? „Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe!“ So einfach und so wundervoll. In seinen Augen teuer und wertvoll. Geliebt!

Sinnstiftend und aufbauend

Das ist unser Lebensort. „Gehalten von einem Ruf“, fallen wir nicht ins Bodenlose. Gesehen von liebenden Augen, entstehen wir neu. Sind geborgen in einem Blick, der uns meint. Ein Blick, der will, dass wir da sind und der so neuen Sinn stiftet, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wenn wir müde sind und den Blick nicht mehr heben. Dann in Augen blicken dürfen, die mich meinen. So wohltuend, aufbauend ist das. Ein neuer Anfang!

In diesen Adventstagen werden die Lichter wohl in den Augen der Menschen aufleuchten, die uns begegnen und die Menschwerdung der Weihnacht wird an den Orten geschehen, wo wir uns wirklich ansehen und wahrnehmen.