Der Beirat für Verkehrsangelegenheiten in Kallstadt möchte, dass für die Gemeinde ein Lärmaktionsplan erstellt wird. Das berichtet Beiratsvorsitzender Martin Haaß (BLW). Der Beirat möchte aber auch kurzfristige Maßnahmen angehen.

Im Bundesimmissionsschutzgesetz sind Lärmaktionspläne für Orte, die an Bahnlinien oder Autobahnen liegen, vorgeschrieben und für andere Orte empfohlen. Für Kallstadt gebe es bisher keinen Lärmaktionsplan, so Haaß. Der Gemeinderat solle darüber entscheiden, ob bei der Verbandsgemeinde beantragt wird, einen solchen Plan zu erstellen. Darin wird die Lärmbelastung anhand verschiedener Faktoren berechnet und es werden – wenn nötig – Maßnahmen festgelegt, die Lärm reduzieren können.

Daten der Verkehrszählgeräte ausgewertet

Nach Angaben von Haaß spricht sich der Beirat dafür aus, dass bei der Berechnung des Verkehrslärms die Daten einbezogen werden, die die beiden Kallstadter Verkehrszählgeräte liefern. Eines dieser Geräte steht seit Dezember vergangenen Jahres in der Leistadter Straße, das andere wird wechselnd an verschiedenen Standorten, vor allem aber in der Weinstraße, aufgestellt.

Wie Haaß berichtet, hat die Auswertung der in der Leistadter Straße gesammelten Daten ergeben, dass hier täglich zwischen 2500 und 3000 Fahrzeuge unterwegs sind. Besonders stark sei der Verkehr an Samstagen und Sonntagen, wenn viele Besucher nach Kallstadt kommen.

90 Prozent fahren höchstens 40 km/h

Die Geräte erfassen nach Angaben von Haaß auch die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge. Das mobile Gerät habe rund einen Monat in der Tempo-30-Zone in der Weinstraße gestanden. Laut Messungen seien 90 Prozent der Fahrer höchstens 40 Stundenkilometer gefahren. In den Zeiten zwischen 22 bis 24 Uhr sowie 4 bis 7 Uhr gebe es allerdings knapp 15 „Ausreißer“, die mit bis zu 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen seien.

Auch die Art der Fahrzeuge werde festgehalten. Es gehe regelmäßig ab etwa 4 Uhr mit Lkw-Verkehr los. „Das ist mit größter Wahrscheinlichkeit Durchgangsverkehr, der verboten ist“, merkt Haaß an. Die Durchfahrt von Lastern in der Nacht beeinträchtige massiv den Schlaf der Anwohner. Maßnahmen, wie dies verhindert werden kann, könnten in einen Lärmaktionsplan aufgenommen werden.

Als kurzfristige Möglichkeit, die ohne Lärmaktionsplan möglich ist, fordert der Beirat für Verkehrsangelegenheiten eine Änderung der Beschilderung, damit das Durchfahrtsverbot für Lastwagen besser beachtet wird.