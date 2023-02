Seit Montag weisen neue Schilder an den Bad Dürkheimer Ortseinfahrten darauf hin, dass die Kurstadt zurzeit gleich zwei Weinhoheiten stellt: die heimische Weinprinzessin und die Pfälzische Weinkönigin. Auf den Tafeln am Ortseingang prangt neben dem Konterfei von Karolin Ott, die im September 2022 auf dem Wurstmarkt zur Dürkheimer Weinprinzessin gekrönt wurde, das Antlitz ihrer Vorgängerin Lea Baßler. Da Letztere im Oktober zur Pfälzischen Weinkönigin gekürt wurde, haben sich die Weinbauvereine der Stadt, die Jungwinzer und die Tourist-Info etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Beide Hoheiten präsentieren sich gemeinsam auf einem schönen Foto an den Ortseinfahrten und dem Wurstmarktplatz. „Dass wir zwei Hoheiten auf einem Bild präsentieren, ist eine absolute Premiere. Das hat es hier in der Gegend noch nicht gegeben“, sagt Gerrit Altes von der Tourist-Info. Die Aufnahme, auf der sich Lea und Karolin anschauen und zuprosten, solle auch die Freundschaft der beiden Damen rüberbringen. „Wir wollten darstellen, dass die beiden sich kennen und mögen“, so Altes. Da beide Hoheiten aus Bad Dürkheim kommen, wollte man das unbedingt kombinieren. Wollte man einen Blick in die Zukunft wagen, könnte es im nächsten Jahr drei Dürkheimer Weinhoheiten auf einem Plakat geben: die neue Dürkheimer Weinprinzessin, Karolin als Pfälzische und Lea als Deutsche Weinkönigin.