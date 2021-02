Am Michelsberg und Spielberg haben nicht nur sonnenhungrige Zweibeiner die frühlingshafte Wärme genossen. Wo sich die Sonnenseite von Mauern und steinernen Wänden erwärmt, werden schon jetzt im Februar Mauereidechsen hervor gelockt. Diese hier verharrt noch vorsichtig in der Nähe ihres Verstecks. Den Winter hat sie in Kältestarre in einem frostsicheren Schlupfwinkel verbracht. In hiesigen Weinbergen bieten locker verlegte Steinmauern solche wichtigen Quartiere. Vielfältige Trockenmauern gliedern die terrassierten Rebflächen am Michelsberg und Spielberg. Hier finden Eidechsen nicht nur frostfreie Verstecke, sondern auch Schutz vor Feinden wie Turmfalke, Mäusebussard oder Rabenkrähe. Wie alle Reptilien sind Mauereidechsen wechselwarm. Um bei Gefahr schnell genug in einer Mauerfuge verschwinden zu können, müssen sie ihren Körper auf die richtige Temperatur erwärmen. Kein Wunder, dass sie jetzt die Sonne regelrecht zu genießen scheinen. Doch sobald es abends kälter wird, ziehen sie sich wieder in ihr Versteck zurück.