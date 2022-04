Pünktlich zum bevorstehenden Osterfest haben die Wachenheimer Landfrauen den Marktbrunnen festlich geschmückt.

„Die Idee zu der Aktion hatten wir im Frühjahr 2019, als wir bei einem Ausflug nach St. Wendel einen dekorierten Osterbrunnen gesehen haben“, sagt Elfriede Gleber von den Landfrauen. Die Pandemie hat das Projekt ausgebremst – bis jetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit tatkräftiger Unterstützung des Bauhofes und des Blumenhauses Renfer wurde ein mit Grünzeug umwickeltes Gestell am Brunnen montiert.

Umtrunk am Abend

Am Freitag schmückten es die Landfrauen – mit fast 1000 bunten Ostereiern. Die Übergabe an die Bevölkerung wurde am Abend mit einem kleinen Umtrunk gefeiert. „Wir hoffen, dass der Brunnen uns lange Freude bereiten wird und die Dekoration nicht mutwillig zerstört wird“, sagt Gleber.