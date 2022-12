Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim hat bei ihrem Ehrungsabend am Donnerstag im Saal des SV Weisenheim am Sand langjährige Mitglieder geehrt und verdiente Wehrleute befördert. Dabei haben die Feuerwehrleute auf die vergangenen drei Jahre zurückgeblickt.

„Ich habe große Hochachtung für Ihre Arbeit“, sagte Jürgen Oberholz. „Dieser Dienst ist keine Selbstverständlichkeit“, betonte der Verbandsbürgermeister (FWG). Er verwies auf die Schwierigkeiten für die sieben Wehren während der Corona-Zeit. „Bereits am 14. März 2020 musste ich alle Feuerwehrhäuser der Verbandsgemeinde schließen“, so Oberholz.

„Dann gab es die Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal. Damals haben wir im Feuerwehrgerätehaus in Weisenheim am Berg gewartet, bis wir abberufen wurden“. Neben Brandschützern entsendete die Verbandsgemeinde-Wehr noch ein Feuerwehrauto in die Katastrophenregion. „Dieses ist dort noch immer im Einsatz“, so Oberholz. Auch in der Verbandsgemeinde war viel zu tun. 2020 hatte es laut Oberholz 166 Einsätze gegeben, 262 im Jahr 2021. Bis Ende November diesen Jahres gibt es 132 erfasste Einsatzberichte.

„Wir brauchen ein Waldbrandkonzept“

Bei den Unwettern am 20. und 24. Juni 2021 seien die Wehre quasi im Dauereinsatz gewesen. Im Oktober hätten dann Sturmschäden die Feuerwehren auf den Plan gerufen. In diesem Jahr gab es viele Verkehrsunfälle oder einen Gebäudebrand in Freinsheim am 1. Oktober, informierte er.

Auch bei diversen Waldbränden rückten die Feuerwehren der Verbandsgemeinden aus. Im Juli unterstützten die Wehrleute die Kollegen in Neuleiningen, als der Wald dort in Flammen stand. Schneebruch durch Tauwetter bedingten einen Einsatz auf der Strecke nach Höningen, wo Bäume die Straße blockierten.

„Wir brauchen ein Waldbrandkonzept“, sage Oberholz, der aktives Mitglied bei der Freinsheimer Feuerwehr ist. Ein erster Schritt sei gewesen, Wasserbehälter zum Löschen in den Wald zu stellen. Nummernschilder oben an den Feuerwehrfahrzeugen sollen die Identifizierung vom Hubschrauber aus ermöglichen. „Das Konzept wird bis 2026 weiter ausgearbeitet“, erklärte er.

Büfett statt Fußball

Beim Ehrungsabend in Weisenheim am Sand gab es zahlreiche Beförderungen. Bis 2019 wurden die höheren Beförderungen wie Brandmeister, Oberbrandmeister und Hauptbrandmeister beim jährlichen Feuerwehrball ausgesprochen. Dieser konnte jedoch in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Lage nicht stattfinden. Bei Kameradschaftsabenden der einzelnen Wehren gab es weitere Beförderungen. Um im Jahr 2022 wieder Beförderungen aussprechen zu können, wurde die Idee des Ehrungsabends geboren. Außerdem wurden Wehrleute für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Wolfgang Rothe wurde zum Jugendwart der Feuerwehr Weisenheim/Bobenheim am Berg ernannt. 234 aktive Mitglieder sind bei den sieben Wehren der Verbandsgemeinde Freinsheim aktiv.

Oberholz wies darauf hin, dass in hinteren Bereich des Saales ein Fernseher stehe. Nach dem offiziellen Teil könne man sich dort das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft anschauen. Nur etwa eine Handvoll Anwesende nahm das Angebot in Anspruch. Der Rest hatte wohl eine düstere Vorahnung und widmete sich lieber dem Büfett.

Ehrungen

Für 45 Jahre Zugehörigkeit wurde Gerhard Weber von der Feuerwehr Bobenheim/Weisenheim am Berg ausgezeichnet. Das silberne Feuerwehrabzeichen (25 Jahre) erhielten: Steffen Weisenborn (Kallstadt), Marc Obenauer und Klaus Dotterweich (Weisenheim/Bobenheim am Berg), Dirk Eisenbeis (Herxheim am Berg), Rainer Fleischmann und Jens Blickensdörfer (Freinsheim), Britta Scherner, Markus Heißler, Thorsten Langenwalter, Sebastian Benz, Martin Rottler, Frank Zimpelmann (Weisenheim am Sand).