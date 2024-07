Bei der ersten Sitzung des neuen Dürkheimer Stadtrats sind verdiente Kommunalpolitiker geehrt worden.

Der gerade gewählte dritte Beigeordnete Gerd Ester erhielt die Stadtehrenplakette in Gold für seine besonderen Verdienste um die Stadt Bad Dürkheim in mehr als 35 Jahren als ehrenamtlicher Erster Beigeordneter von 2012 bis 2019 und wegen einer Mitgliedschaft im Stadtrat von 1989 bis 2012 sowie von 2019 bis 2024. „Wir wissen alle, welch wichtige Dürkheimer Persönlichkeit er ist“, sagte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Ester habe als Beigeordneter einen „Mammutfachbereich“ gestemmt.

Geehrt wurde auch Karl Brust (SPD). Für Brust, der in der vergangenen fünf Jahren als Beigeordneter vor allem für die Feuerwehr sowie für Wurstmarkt und Feste zuständig war, gab es die Stadtehrenplakette in Gold. Von 1994 bis 2019 war Brust im Stadtrat, er sitzt nun erneut in diesem Gremium. Eine weitere Stadtehrenplakette in Gold ging an Reinhard Brenzinger, der von 2004 bis 2024 im Stadtrat war.

Judith Hagen (Grüne) war fünf Jahre lang Beigeordnete der Stadt Bad Dürkheim. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) dankte ihr dafür. Foto: Stadt/Gratis

Dank und Anerkennung der Stadt Bad Dürkheim sprach Bauernschmitt auch Judith Hagen aus. Diese sei in den vergangenen fünf Jahren für einen großen Fachbereich mit Kita, Schulen, Vereinen, Sport und auch dem Thema Fairtrade-Stadt betraut gewesen. „Dankeschön für Ihr Gesprächsgeschick, das ich selbst beobachten konnte.“ Dies sei gerade während der nicht einfachen Coronazeit gefragt gewesen. Die Stadtehrenplakette in Bronze ging an Horst Bäuml, Laura Knipser, Elke Spaeth und Monika Maleri, die alle fünf Jahre im Rat gewesen waren.

Der ehemalige Beigeordnete Kurt Lang sowie die ehemaligen Ratsmitglieder Karlheinz Bayer, Jonny Papistock und Thomas Geis waren nicht da.