Weil sie sich seit Jahrzehnten in Bad Dürkheim ehrenamtlich engagieren, hat die Stadt am Dienstag zwei Menschen besonders geehrt. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) überreichte Roland Krauß die Goldene Ehrennadel, Kamala Bott erhielt die Auszeichnung in Silber.

Krauß erhielt die Auszeichnung aufgrund seiner 50 Jahre währenden Tätigkeit im Vorstand des Turnvereins in Ungstein. Über die Jahre habe er verschiedene Funktionen eingenommen, so der Bürgermeister. Der Ungsteiner sei außerdem bereits seit 75 Jahren Mitglied im Verein, betonte Glogger bei der Ehrung kurz vor der letzten Stadtratsitzung des Jahres.

„Grüne Damen nehmen sich Zeit“

Kamala Bott ist eine Grüne Dame. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen kümmert sie sich am Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim ehrenamtlich um Patienten. „Die Grünen Damen nehmen sich Zeit“, betonte Glogger. Er sei dankbar für die Arbeit der Grünen Damen. Bott ist bereits seit 22 Jahren engagiert.

Mit den Ehrennadeln der Stadt soll das ehrenamtlichen Engagement verdienter Persönlichkeiten gewürdigt werden, die sich im sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen oder sonstigen Bereich verdient gemacht haben.