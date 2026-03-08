Beim Frühlingsempfang der Verbandsgemeinde Freinsheim am Freitagabend in Kallstadt wurde Dietmar Leist (CDU) mit der Goldenen Ehrennadel der Verbandsgemeinde ausgezeichnet.

Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz ( FWG) berichtete in einem Dialog mit Moderator Ben Salzner von kommunalpolitischen Entwicklungen und sagte, dass eventuell der Wasserpreis erhöht werde.

Der Dialog wurde immer wieder von humorvollen Anmerkungen und gegenseitigem Gefrotzel aufgelockert. Oberholz aus Freinsheim und Moderator Ben Salzner aus Weisenheim am Sand spielten dabei augenzwinkernd auf die alte Rivalität ihrer Nachbargemeinden an – eine kleine Stichelei, die traditionell gerne gepflegt wird.

Auch einen kleinen Seitenhieb nach Bad Dürkheim teilte Salzner aus, bei der gleichzeitig stattfindenden Weinbergsnacht sei es dunkel, kalt und der Wein sei teuer, mit dem Frühlingsempfang hätten die Besucher die bessere Wahl getroffen.

Verbandsgemeinde sieht sich gut aufgestellt

„Wir sind sehr gut aufgestellt“, sagte Oberholz mehrfach. So sei die Verbandsgemeinde bei der Personalsituation in den Kindertagesstätten und bei der Umsetzung des neuen Ganztagsfördergesetzes für Grundschulen gut vorbereitet. In Weisenheim am Berg könne nach anfänglichen Schwierigkeiten im Sportheim eine Mensa eingerichtet werden, und an der Freinsheimer Grundschule werde es ebenfalls eine Mensa geben.

Gut aufgestellt sei die Verbandsgemeinde auch beim Katastrophenschutz – dank der Feuerwehr, so Oberholz. Bei Ereignissen wie längeren Stromausfällen seien die mit Notstromaggregaten ausgestatteten Feuerwehrhäuser Anlaufstellen für die Bürger. Oberholz rief dazu auf, sich auf solche Situationen vorzubereiten, etwa durch Vorratshaltung.

Nicht fehlen durfte die Verkehrssituation. Auch wenn die geplante Erneuerung der Bahnbrücken in Freinsheim und Dackenheim mit Unmuß verbunden sei und die Bahn nicht immer Rücksicht auf den Straßenverkehr nehme, „so können wir doch froh sein, dass die Bahn in unsere Strecken investiert“, betonte Oberholz. Für den Nahverkehr „kann uns nichts Besseres passieren“.

Oberholz berichtete über den Stand der Planung zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung. Derzeit würden sieben Varianten geprüft, wie das harte Wasser eines zusätzlichen Brunnens in Herxheim am Berg mit dem sonst sehr weichen Wasser am besten gemischt werden kann. Nicht nur die Wasserversorgung werde viel Geld kosten.

Auch bei der Abwasserentsorgung müsse mit strengeren Vorschriften gerechnet werden, deren Umsetzung Investitionen erfordere. Zudem seien viele Wasserleitungen erneuerungsbedürftig. Sobald die Bahnbrücken fertig sind, seien die Leitungen in Herxheim am Berg an der Reihe. All das seien Gründe, warum mit einer Erhöhung des Wasserpreises zu rechnen sei. Allerdings gebe es Überlegungen, einen Teil der Kosten mit den 8,8 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes zu finanzieren.

Auszeichnung für langjähriges Engagement

Leist mit der Ehrennadel der Verbandsgemeinde zu ehren, sei ihm „eine große Ehre“, so Oberholz. Er berichtete von dem vielfältigen Engagement von Leist, der 40 Jahre kommunalpolitisch aktiv war, davon 20 Jahre unter anderem als Bürgermeister von Bobenheim am Berg. Leist habe sich außerdem beim Ganerben-Verband engagiert und sei beim Musikverband Deutsche Weinstraße aktiv. Leist stehe für Beständigkeit, Verlässlichkeit, Haltung, Ernsthaftigkeit und Verantwortung. Leist sei ansprechbar, sachlich, lösungsorientiert und am Gemeinwohl interessiert, engagiere sich mit Überzeugung und Herzblut.

Das Orchester Bobenheimer unterhielt mit flotter Musik. Der Komiker Boris Stjela sorgte mit Berichten über seine Erlebnisse mit der deutschen Sprache für Lacher. Beim Dank an alle, die zum Frühlingsempfang beigetragen haben, dankte Oberholz besonders seiner Sekretärin Marion Rauch, die sich trotz einer Erkrankung um die Organisation gekümmert habe.